شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تعلق على اختيار بابا الفاتيكان الجديد وتوجه رسالة له.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

هنّأت حركة (حماس) البابا ليو الرابع عشر، بمناسبة انتخابه رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية، متمنّيةً له التوفيق في أداء رسالته الروحية والإنسانية فى ظلّ ما يشهده العالم من مآسٍ وكوارث، وفي مقدّمتها العدوان الوحشي المستمرّ على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وقالت حماس، فى بيان، إنها تتطلع إلى مواصلة البابا ليو الرابع عشر النهج الأخلاقي الذي عبّر عنه البابا الراحل فرانسيس في مناصرة المظلومين، والتحرّك الفاعل في المحافل الدولية، من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في غزة، ووقف الانتهاكات الممنهجة بحقّ المقدسات الإسلامية والمسيحية في أرض فلسطين.

وتصاعد دخان أبيض، مساء الخميس، من مدخنة كنيسة السيستين في الفاتيكان، ودقت أجراس كنيسة القديس بطرس معلنة انتخاب الكرادلة بابا جديدًا لخلافة البابا فرانشيسكو وتولّي مسؤولية الكنيسة الكاثوليكية.

وقال الفاتيكان إن البابا الجديد هو الكاردينال الأمريكي بريفوست وسيحمل اسم "ليو 14"، وهو أول أمريكي يشغل المنصب.

وقال البابا ليو 14 من شرفة كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان في أول كلمة علنية له بعد انتخابه لمنصب البابا "السلام عليكم جميعا".