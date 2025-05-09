شكرا لقرائتكم خبر عن طفل عمره 13 عاما.. نجاح أول عملية زرع نخاع بوحدة الدم بمستشفى أبو الريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إنجاز طبي جديد يعكس التطور المستمر في المستشفيات الجامعية، نجحت وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بمستشفى أبو الريش المنيرة في إجراء أول عملية زرع نخاع بعد إعادة افتتاحها في يونيو 2024، عقب توقف دام أربع سنوات بسبب أعمال التطوير والتحديث.

وقالت كلية طب قصر العينى، أنه تم إجراء العملية لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا كان يعاني من فشل نخاعي كامل (Severe Aplastic Anemia)، وهي حالة مرضية خطيرة تتطلب تدخلاً عاجلاً ودقيقًا. وبعد الفحوصات، تبيّن أن شقيقته الصغرى هي المتبرع المطابق، لكن نظرًا لكون وزنها نصف وزنه، تم الحفاظ على صحة المتبرع من خلال تقسيم عملية التبرع إلى يومين باستخدام أحدث طرق التبرع بالخلايا الجذعية، المعروفة بـ "Day Zero" المزدوج، حيث تم تقسيم عملية الزرع على يومين متتاليين لضمان نجاح العملية.

وأوضحت الكلية، دخل الطفل المستشفى في 8 يناير 2025، حيث خضع لتحضيرات مكثفة، وعُزل داخل كبسولة طبية معقمة مزودة بأحدث التقنيات لحمايته من أي مضاعفات محتملة. وبعد نجاح العملية، استكمل مرحلة التعافي داخل الوحدة، وخرج في حالة صحية مستقرة، ليُضاف هذا النجاح إلى سجل المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات طبية عالية الجودة.

وأكدت الدكتورة منى حمدي، رئيس وحدة أمراض الدم وزرع النخاع، أن إعادة تشغيل الوحدة بعد تطويرها مكّنتها من استقبال عدد أكبر من المرضى وتقليل قوائم الانتظار، مما يسهم في إنقاذ مزيد من الأطفال الذين يعانون من أمراض الدم المزمنة. كما ثمّنت الجهود الكبيرة التي بذلها الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة القاهرة، في دعم إعادة تشغيل الوحدة، مشيرةً إلى دوره في توفير الأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية اللازمة، بالتنسيق مع إدارة المستشفيات الجامعية.

من جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح أن نجاح أول عملية زرع نخاع بعد إعادة تشغيل الوحدة يعكس التزام جامعة القاهرة بتقديم خدمات طبية متقدمة وفقًا لأحدث المعايير العالمية. كما شدد على الدور المحوري الذي تلعبه المستشفيات الجامعية، وعلى رأسها مستشفى أبو الريش المنيرة، في توفير العلاج المجاني للمرضى غير القادرين، دعمًا لرؤية الدولة في تحقيق العدالة الصحية.

وتعد وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بمستشفى أبو الريش المنيرة واحدة من المراكز الرائدة في هذا المجال، حيث أُنشئت عام 2005، ثم أُعيد تشغيلها عام 2024 بعد تحديث شامل. وتضم الوحدة حاليًا:

24 سريرًا للإقامة

4 كبسولات معقمة مخصصة لزرع النخاع

غرفة عزل مجهزة بالكامل وفق أعلى معايير التعقيم

وتستقبل الوحدة شهريًا:

400 حالة جديدة

1000 مريض في العيادات الخارجية

20 حالة للعلاج الداخلي المكثف

500 كيس دم منقول

تقديم العلاج الوقائي لمرضى الهيموفيليا

علاج أمراض نادرة مثل جوشيه، وتشعيع الدم ومشتقاته

وجدير بالذكر ان مؤسسة "مصر الخير" لعبت دورًا أساسيًا في دعم هذه العملية من خلال توفير الدعم المادي لحالة زرع النخاع، فيما وفرت مستشفيات جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.

وأكد الدكتور حسام صلاح أن هذا التعاون بين الجامعة والمؤسسات الخيرية يعكس أهمية الشراكة بين القطاع الأكاديمي والمجتمع المدني في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق إنجازات تحدث فارقًا حقيقيًا في حياة المرضى.

واستكمل بفضل هذا النجاح، تستعد الوحدة حاليًا لإجراء 4 عمليات زرع نخاع جديدة لحالات تعاني من الفشل النخاعي الكامل، نقص المناعة، ومرض أنيميا البحر المتوسط، في إطار خطة المستشفى لتوسيع نطاق خدماتها وتقليل قوائم الانتظار.

وفي تعليق لمدير المستشفي الدكتور شريف الانوري عبر قائلا : ان هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول في مسيرة وحدة أمراض الدم وزرع النخاع، ويفتح الباب أمام مزيد من النجاحات الطبية التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للأطفال في مصر، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية لا تزال في طليعة المؤسسات الطبية التي تسعى لإنقاذ الأرواح بأحدث الوسائل العلمية.