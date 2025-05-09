شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 2000 موظف لخدمة الحجاج ..إطلاق أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام، التي تعد الأكبر منذ صدور الترتيبات التنظيمية، إذ تضم (120) مبادرة إثرائية و(10) مسارات إثرائية ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج، فضلاً عن (50) برنامجًا علميًا وفكرياً، بجانب تسخير الإمكانات البشرية لأكثر من 2000 موظف سعودي مؤهل لخدمة ضيوف الرحمن، فضلًا عن تعزيز المسارات الإثرائية التخصصية الـ 7 لإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم بعدة لغات. وفق "واس" .

تشمل الخطة التشغيلية 3 مرتكزات رئيسة تتمثل في استثمار شرف الزمان بتأكيد فضل فريضة الحج ورسالته الوسطية العالمية وتعزيز مكانته وتعظيم شرف المكان، وبث هدايات الحرمين للعالمين عبر تقديم تجربة إيمانية ثرية ترتكز على الجودة والإتقان والابتكار في إطار تناغمي مؤسسي محوكم، يحقق رسالة الحج الوسطية.

من جانبه أكد رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن القيادة سخرت كل الإمكانات لخدمة الحجاج، وتحقيق "تجربة إيمانية متميزة لهم، وتعزيز التجربة الإيمانية للحجاج عبر أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يقلص حاجزي الزمان والمكان، ويوصل رسالة الحج الوسطية والإنسانية إلى العالم بمختلف لغاته".

وأشار السديس إلى أن الخطة التشغيلية لموسم حج 1446 ركزت على مشروع التحول الرقمي والذكي ومخاطبة الحجاج والعالم بعدة لغات، وهو ما يعكس التزام الرئاسة الدينية بمواكبة الرؤية الوطنية للتحول الرقمي والريادة في المجال التقني والذكي والروبوتات الاصطناعية، مشيراً إلى إبراز الرسالة الوسطية لموسم حج 1446هـ عبر منصات تفاعلية ذكية رقمية متعددة اللغات، تعكس مقاصد الشريعة وتعزز القيم الإسلامية المعتدلة والوسطية؛ موضحاً أن محورية خدمة القاصد، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتنفيذ مبادرات علمية وفكرية وإرشادية متميزة، تشكل مرتكزاً رئيساً للخطة التشغيلية، إلى جانب تعزيز قيم الوسطية والتسامح والاعتدال، وتعميق أبعاد الرحلة الإيمانية للحاج عبر برامج إيمانية عالمية الأثر والفائدة.