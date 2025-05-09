شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد فى شارع الصوامع بحى إمبابة يستقبل المواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فتح سوق اليوم الواحد في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، أبوابه للمواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حيث كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باستمرار إقامة أسواق اليوم الواحد بكافة المراكز والمدن والأحياء، لضمان توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

وتنظم محافظة الجيزة السوق في شارع الصوامع، وعنوانه: (تقاطع النصر مع شارع جمال الدين الأفغاني - بجوار سور أرض الترسانة البحرية.أرض الجمعية - بجوار السكة الحديد الخاصة بالصوامع).

واستعدت المحافظة لتنظيم السوق، برفع كفاءة المنطقة والتأكد من الجاهزية الكاملة للشارع وتحسين مستوى النظافة ومنع أي إشغالات بالطرق المؤدية للسوق، لتيسير الحركة المرورية واستقبال المواطنين وتحقيق الاستفادة منه، وذلك بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي إمبابة.

ويوفر السوق، الجمعة من كل أسبوع، السلع الغذائية الأساسية، من الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، بجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وتهدف مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع.



