شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم حفل تأبين للكاتب الصحفى عادل درة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تنظم نقابة الصحفيين حفل تأبين للكاتب الصحفي الراحل الأستاذ عادل درة، مدير مكتب ”الخليج 365” بمحافظة الغربية، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً.

سيُقام الحفل بمقر نقابة الصحفيين بالطابق الرابع، في قاعة محمد حسنين هيكل، بحضور مجلس النقابة وعدد من الزملاء والأصدقاء وأفراد أسرته.

على مدار نحو 40 عامًا، قدم الراحل إسهامات صحفية بارزة في بلاط صاحبة الجلالة، بدأ مسيرته المهنية في الصحف الإقليمية بالدلتا، ثم انتقل للعمل مراسلًا لجريدة "الوفد" بالغربية، قبل أن يتولى إدارة مكتب "المصري اليوم" ومن ثم ”الخليج 365” في المحافظة.

خلال تلك السنوات، حقق العديد من النجاحات المهنية التي جعلته واحدًا من أبرز الصحفيين في الدلتا، حيث حصل على جائزة التفوق الصحفي من نقابة الصحفيين عن قضية "التوربيني"، التي كشف من خلالها العديد من المفاجآت واللقاءات الهامة.

كما انفرد بالعديد من القضايا الصحفية، أبرزها قضية فساد الأمصال، وكشف العديد من القضايا المهمة الأخرى، مما جعله محل اهتمام الفضائيات.

يعد الراحل من أعلام الصحافة في مصر، حيث أرسى بصماته في مجال الصحافة المحلية والدولية.

ويواصل نجلاه مصطفى عادل، مراسل ”الخليج 365” بالغربية، وهند عادل، التي تعمل بموقع برلماني بالصحيفة، مسيرة العائلة الصحفية، بينما يساهم زوج ابنته، محمود عبد الراضي، مدير قطاع الحوادث بالصحيفة، في تقديم محتوى صحفي هادف.



