شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي للنقابات يطالب بتحرير المساعدات الإنسانية لغزة ويحذر من كارثة صحية وشيكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الاتحاد العربي للنقابات نداء عاجلا إلى كافة المنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والقوى المناصرة للسلام، من أجل تكثيف الأنشطة التضامنية والمطالبة بالتحرير الفوري للمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، محذرا من كارثة إنسانية وصحية وشيكة بسبب استمرار الحصار وتجويع المدنيين.

وأشار الاتحاد، في بيان صادر عن السكرتير التنفيذي هند بن عمار، إلى أن سكان غزة يواجهون حاليا عملية تجويع ممنهجة تهدد بكارثة غير مسبوقة، خاصة مع بداية ارتفاع درجات الحرارة وتزايد احتياجات مئات الآلاف من النازحين للمياه ومستلزمات الحياة الأساسية، ما يعرّضهم لمخاطر صحية جدية في ظل غياب المأوى والرعاية.

ودعا الاتحاد إلى استخدام كافة المنابر الوطنية والإقليمية والدولية للضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى القطاع، كما طالب الإعلاميين والصحفيين بفضح هذه الجرائم والانتهاكات، واستمرار تسليط الضوء على معاناة السكان والمطالبة بوقف الحرب فورا.