شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تحتفل بتخريج 31 مبعوثا من 10 دول أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتخريج 31 مبعوثا من 10 دول افريقية، في برنامجى "تحليل وإدارة المشروعات" و" تقنيات الزراعة والرى فى المناطق القاحلة"، واللذان عقدا بالمركز المصري الدولي للزراعة.

وسلم الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، شهادات التخرج بالمبعوثين، بتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حفل حضره عدد من سفراء الدول المشاركة من القارة الأفريقية.

وبلغ عدد المتدربين في البرنامجين الي 31 متدرب من 10 دول من قارة افريقيا: الصومال، الكاميرون، بوركينا فاسو، تشاد، تنزانيا، توجو، زامبيا، غينيا، كوناكري، مدغشقر، وموزمبيق.

وفي كلمته الافتتاحية نقل "موسي"، تحيات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الى سفراء الدول الحضور، وممثلي السفارات الافريقية بالقاهرة والمشاركين في البرامج التدريبية والتي استمرت لمدة ثلاث اسابيع، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين كلا من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية.

وأكد المشرف على العلاقات الزراعية الخارحية، ان هناك تكليفات من القيادة السياسية المصرية وتوجيهات من وزير الزراعة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال تقديم كل الدعم الفني لأشقائنا الأفارقة بهدف تحقيق الامن الغذائي لشعوب القارة في ضوء توافر الموارد الطبيعية من الاراضي الشاسعة صالحة للزراعة ومياه امطار وانهار طبيعية وأيدي عاملة والتي يمكن باستغلالها الاستغلال الأمثل الوصول إلى معدلات كبيرة نحو تحقيق الامن الغذائي لدول القارة.

وشدد على أهمية هذه البرامج في دعم قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية وتبني التكنولوجيات الحديثة لزيادة انتاجية المحاصيل والتي هي الهدف الرئيسي لتنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية.

ووجه موسي الشكر إلى مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة وجميع الزملاء والعاملين بالعلاقات الزراعية الخارجية، على ما يقدموه من مجهودات للمتدربين اثناء التدريب وتنفيذ الانشطة التدريبية بشكل جيد، الامر الذي يساهم في تطوير قطاع الزراعة بدول القارة الافريقية، فضلا عن زيادة تعزيز علاقاتنا الأخوية مع اشقائنا بدول القارة الأفريقية.

ومن ناحيتها، أشارت المهندسة سهير الحفني إلى أهمية البرامج التدريبية في تعزيز العلاقات بين الدول الصديقة ونقل الخبرات المصرية لتلك الدول بالتعاون مع الجهات الداعمة، بما لها من أهمية كبرى في رفع كفاءة الدول الأفريقية لدعم الأمن الغذائي ونقل الخبرات للمبعوثين الأفارقة وذلك بالمجهودات التي تنفذها وزارة الزراعة والحكومة المصرية حالياً لدعم قطاع الزراعة بالدول الأفريقية.

بينما أشاد المتدربون بالدور الهام الذي تلعبه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الصديقة، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن أيضا تنفيذ بعض الجولات السياحية الى محافظات الجيزة والإسكندرية لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.