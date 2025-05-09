شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية يُهنئ البابا ليو بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

تقدم بيت العائلة المصرية بخالص التهاني لقداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية، متمنيًا له التوفيق فى أداء رسالته الروحية والإنسانية فى عالم تتزايد فيه التحديات، وتتطلع فيه الشعوب إلى صوت الحكمة والسلام والمحبة.

وأكد بيت العائلة المصرية على أهمية الدور الذي يضطلع به الفاتيكان فى دعم الحوار بين الأديان، وتعزيز التفاهم بين الثقافات، وترسيخ قيم التعايش والتسامح، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف.

كما أعرب بيت العائلة المصرية عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون بين المؤسسات الدينية حول العالم، بهدف بناء عالم أكثر عدلاً ورحمة، يسوده الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل صون كرامة الإنسان وتحقيق مستقبل أفضل للبشرية.