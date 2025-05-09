شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تحبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الداخلية في إحباط محاولة عنصرين إجراميين غسل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى خارج البلاد فى تهريب ونقل المواد المخدرة.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين إجراميين "يحملان جنسية إحدى الدول") بمحاولة إصباغ الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى خارج البلاد المتخصص فى تهريب ونقل المواد المخدرة من خلال شراء العقارات والسيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش ، الآيس" – عدد من الأقراص المخدرة – سيارتين – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. هذا وقد قدرت إجمالى القيمة المالية التى إضطلع العنصران بغسلها بحوالى (50 مليون جنيه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.