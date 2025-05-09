شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يستقبل الرئيس السيسى فى الساحة الحمراء بموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالساحة الحمراء بموسكو، وذلك تمهيدا لبدء فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين لعيد النصر.

وحرص الزعيمان على التقاط صورة تذكارية، بمقر الاحتفال بعيد النصر بالساحة الحمراء بموسكو.. كما استقبل الرئيس الروسي القادة والزعماء المشاركين في احتفال روسيا بالذكرى الثمانين بعيد النصر.

ووصل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قادة وزعماء دول العالم، في وقت سابق اليوم، إلى الساحة الحمراء بموسكو، للمشاركة في احتفالات عيد النصر.