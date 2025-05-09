شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاعات جديدة فى درجات الحرارة والقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو، حيث حذرت هيئة الأرصاد من ارتفاعات جديدة فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة ببعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة وعلى جنوب الصعيد 41 درجة.

ويشهد اليوم الجمعة 9 مايو 2025، موجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية ، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 35 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 24 درجة.