شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المصرية تشارك فى عروض احتفالات الذكرى الـ80 لعيد النصر بموسكو والان مع تفاصيل الخبر

شاركت القوات المصرية في الذكرى الـ80 لاحتفالات عيد النصر التي تقام الأن في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأت الاحتفالات في الساحة الحمراء بالذكرى الثمانين لعيد النصر برفع العلم الروسي وسط ترديد الموسيقى العسكرية بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الاحتفالات بالذكرى الثمانين لعيد النصر بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو.