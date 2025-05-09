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انطلاق احتفالات عيد النصر بالذكرى الـ80 فى موسكو بمشاركة الرئيس السيسى

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انطلاق احتفالات عيد النصر بالذكرى الـ80 فى موسكو بمشاركة الرئيس السيسى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 09 مايو 2025 10:14 ص

بدأت الاحتفالات في الساحة الحمراء بالذكرى الثمانين لعيد النصر برفع العلم الروسي وسط ترديد الموسيقى والعروض العسكرية بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

ووصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الاحتفالات بالذكرى الثمانين لعيد النصر بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو.

 

وبدأ توافد القادة والزعماء إلى الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، منذ قليل، مع استعدادات لبداية العروض العسكرية.

 

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل بعد ظهر أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لعيد النصر، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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