شكرا لقرائتكم خبر عن تراخيص الشواطىء توافق على 4 مشروعات قومية فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا لـ تراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، و اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.

وأشار سويلم إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية ، مشدداً على قيام جميع جهات الولاية بإستيفاء كافة المستندات والدراسات المقدمة من المستثمرين أو مقدمي الطلبات قبل ارسالها لهيئة حماية الشواطىء لسرعة نهو الإجراءات فى أقصر وقت .

وأكد حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية ، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 26 موضوع عبارة عن موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، و 5 موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، و موضوع خاص بمحافظة البحيرة، و موضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ، و موضوع بمحافظة جنوب سيناء، و 2 موضوع خاص بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، و موضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، و 5 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و 8 موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، و موضوعات عامة .

كما تم الموافقة على 25 موضوع وإرجاء البت في موضوع لمزيد من الدراسة ، ومن ضمن الموضوعات التي تم الموافقة عليها 4 مشروعات قومية وهي (مشروع إنشاء ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء - مشروع لحماية خط غاز 24 بوصة بالمنطقة نيدوكو 6 ونيدوكو 11 والتابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ - 2 مشروع لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة وبمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ هيئة حماية الشواطئ ) .

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .

