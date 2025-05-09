شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر الاحتفالات بالذكرى الـ80 لعيد النصر فى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الاحتفالات بالذكرى الثمانين لعيد النصر بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو.

وبدأ توافد القادة والزعماء إلى الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو مع استعدادات لبداية العروض العسكرية.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل بعد ظهر أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لعيد النصر، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.