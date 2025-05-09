شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد القادة المشاركين فى احتفالات عيد النصر إلى الساحة الحمراء بموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عدد من الرؤساء والقادة فى الوصول، اليوم الجمعة، إلى الساحة الحمراء فى العاصمة الروسية موسكو، وذلك تمهيدا للاحتفال بالذكرى الثمانين لعيد النصر.

ومن المقرر أن يحضر 29 قائدا وزعيما عرض النصر في الساحة الحمراء بموسكو، من بينهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الروسية موسكو تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحضور الاحتفال بعيد النصر.