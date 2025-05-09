شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يلتقى وزير الطيران فى مناقشة رسالة دكتوراة عن الأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، كابتن طيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، مرحبًا به في جامعة حلوان التى تجمع العلماء والباحثين، حيث التقت الأفكار ودارت المناقشات بينهم خلال لقاء جمعهم والدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة، وذلك قبل انعقاد المناقشة العلمية للباحث حسين فهد حسين قباني بماجستير إدارة النقل الجوى بكلية السياحة والفنادق.

وجاءت الرسالة بعنوان اثر مخاطر الامن السيبرانى على قطاع الطيران المدنى وهدفت التعرف على أهمية الأمن السيبراني والمخاطر التي توجد بقطاع الطيران، سواء شركات الطيران والمطارات الدولية والثانوية، من الهجمات السيبرانية، التى قد تؤدى إلى خسائر فادحة لشركات الطيران.

عقدت المناقشة بمجمع الفنون والثقافة، الذي يُعد واحدًا من أبرز المشاريع الثقافية والفنية في مصر، ويُلقب بـ"أوبرا جنوب القاهرة" نظرًا لتجهيزاته المتقدمة وأهميته الثقافية، حيث يُعتبر المجمع مركزًا ثقافيًا وفنيًا متقدمًا، يساهم في إثراء الحياة الثقافية والفنية فى مصر.

وتولى لجنة الحكم والمناقشة معالي الوزير سامح أحمد حنفي، وزير الطيران المدني، "مناقشًا"، الدكتورة غادة علي عبد الحميد، الأستاذ بقسم الدراسات السياحية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الأسبق، "مشرفًا ورئيسًا"، الدكتورة هالة فؤاد، رئيس قسم الدراسات السياحية، "مناقشًا".