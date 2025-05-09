شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الجمعة 9-5-2025.. موجة شديدة الحرارة وشبورة صباحًا والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 9 مايو 2025، موجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية ، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح ببعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 35 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 24 درجة.



