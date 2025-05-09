شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للطلبة المصريين فى الخارج غدا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غدا السبت 10 مايو الجارى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين فى الخارج إلكترونيا عبر موقع الوزارة.

ووفقا للجداول التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن مواعيد بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني 2025، تبدأ السبت 10 مايو الجارى وتستمر حتى 18 من نفس الشهر، على أن تتم الامتحانات وفق الجداول المعتمدة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك امتحانات تبدأ فى التاسعة صباحاً وبعضها فى الخامس مساء، كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على، أنه سيتم إتاحة الامتحانات عبر منصة أبناؤنا فى الخارج عبر الرابط التالي https://sabroad.emis.gov.eg/