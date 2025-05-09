شكرا لقرائتكم خبر عن العام الدراسى الجديد 2026.. الدراسة تبدأ 20 سبتمبر للمدارس الرسمية واللغات والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ العام الدراسي الجديد 2026، يوم 20 سبتمبر 2025، لطلاب المدارس الرسمية والخاصة للغات والقومية والمدارس الفنية، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ العام الدراسى في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

يبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.



