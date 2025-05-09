شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق كوبرى 26 يوليو 10 أيام بسبب أعمال تطوير أعلى شارع السودان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تجرى إدارة المرور، غلق جزئى بكوبرى 26 يوليو بالإتجاهين بالتناوب تحديداً اعلى شارع السودان لإحلال وتجديد الفواصل العرضية لمدة 10 أيام وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية لحين انتهاء مدة الأعمال.

وكشف مصدر أمنى ، عن قيام مديرية الطرق والنقل بالجيزة بتنفيذ أعمال احلال وتجديد الفواصل العرضية الخاصة بكوبرى 26 يوليو بالاتجاهين بالتناوب لكل إتجاه تحديداً اعلى شارع السودان نطاق اشراف الإدارة العامة لمرور الجيزة وذلك لتسهيل حركة سير المركبات .

ولفت المصدر، بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى بكوبرى 26 يوليو بالإتجاهين بالتناوب لكل إتجاه بالمنطقة المشار اليها على مرحلتين لكل اتجاه على النحو التالي :-

- المرحلة الأولى : الاتجاه القادم من مناطق مدينة 6 أكتوبر اتجاه المهندسين لمدة (7) أيام ابتداء من السـاعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 9 / 5 / 2025 وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 15 / 5 / 2025 علي أن يكون العمل على مدار 24 ساعة .

- المرحلة الثانية : الاتجاه القادم من مناطق المهندسين اتجاه مناطق مدينة 6 أكتوبر لمدة (3) أيام) ابتداء من السـاعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 23 / 5 / 2025 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 25 / 5 / 2025 علي أن يكون العمل علي مدار ٢٤ ساعة .

وأوضح المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل الضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .



