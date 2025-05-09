شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان الجديد فى أولى كلماته: "السلام عليكم جميعا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ بابا الفاتيكان الجديد الكاردينال الأمريكى روبرت بريفوست، أولى كلمته عقب اختياره من الكرادلة، بالدعوة إلى السلام.. قائلا "السلام عليكم جميعا".



وأضاف البابا الجديد للفاتيكان- الذى سيطلق عليه اسم ليو الرابع عشر عقب ظهوره من الشرفة- "ساعدونا على بناء الجسور بالحوار واللقاء، حتى نكون شعبا واحدا، ونعيش فى سلام" .



وأعرب عن شكره للبابا فرنسيس والكرادلة الذين انتخبوه.



واحتشد حوالى مائة ألف شخص – حسب التقديرات الأمنية - فى ساحة القديس بطرس والذين استقبلوا البابا الجديد بالتصفيق لحظة ظهوره.

وشهدت المنطقة فتح الحواجز وعودة خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت عقب انتخاب البابا الجديد، وتستمر المروحيات فى التحليق فوق الساحة.



فى سياق متصل.. دقت أجراس الكنائس فى روما احتفالا بعد تصاعد الدخان الأبيض فى إشارة إلى انتخاب البابا الجديد.

يشار إلى أنه تم انتخاب خمسة باباوات منذ عام 1900 فى اليوم الثانى من المجمع المغلق.