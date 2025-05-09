شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ بابا الفاتيكان: كلى ثقة فى قداستكم لمواصلة مسيرة إرساء السلام والان مع تفاصيل الخبر

تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، للبابا ليو الرابع عشر بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان.

وكتب السيد الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-:"يسعدني أن أبعث إليكم قداسة البابا ليو الرابع عشر بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة انتخابكم بابا للفاتيكان، متمنياً لقداستكم كل التوفيق والسداد في مسيرتكم المباركة، وكلي ثقة في قداستكم لمواصلة مسيرة إرساء السلام والمحبة، والتمسك بالقيم والأخلاق النبيلة، ونبذ العنف والكراهية والحروب.ويسعدني أن نعمل سويا من أجل عالم أفضل يسوده السلام والتنمية والاستقرار والتسامح والاحترام المتبادل.مع أطيب التمنيات لكم بدوام الصحة والعافية والنجاح".