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محافظة الجيزة تزيل حالات بناء مخالف بمنطقة المنصورية فى الهرم

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محافظة الجيزة تزيل حالات بناء مخالف بمنطقة المنصورية فى الهرم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الخميس، 08 مايو 2025 10:14 م

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود التصدي لمحاولات البناء المخالف وإزالتها في المهد لتحقيق الردع للمخالفين.

وأزالت محافظة الجيزة حالات بناء مخالف تم رصدها من خلال فرق المتابعة والرصد الميداني بمنطقة المنصورية بحي الهرم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بشكل يومي للتصدي الحاسم لكافة صور مخالفات البناء والتعديات، مشددًا على أن القانون سيطبق بكل قوة على المخالفين دون استثناء.

ونبه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برصد أي محاولات للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وإزالتها فورًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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