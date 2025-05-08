شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة يشكل لجنة هندسية لبيان تأثير الحريق على عقار الأزبكية والان مع تفاصيل الخبر

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار الكائن في 12 شارع راتب باشا بالازبكية والذي نشب به حريق بالدورين الأول والثانى من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث .

وأشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، على عمليات التبريد بعد اخماد الحريق الذى نشب بالدور الأول والثانى لاحد المبانى الادارية المكون من أرضى و١١ دور متكرر، والواقع ب ١٢ شارع راتب باشا بالازبكية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من اخماد الحريق دون إصابات أو وفيات.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة مبان البنوك فى محيط الحريق مؤمنة بالكامل، ولم تتأثر بالحريق .

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق ، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة وقوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء ، لمنع امتداده إلى مبانى أخرى .