شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تهنئ "الكاثوليكية" بانتخاب البابا روبرت فرنسيس والان مع تفاصيل الخبر

يهنئ رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الكنيسة الكاثوليكية وعلى رأسها البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بمناسبة انتخاب قداسة البابا روبرت فرنسيس بريفوست.

وأعرب رئيس الأساقفة عن خالص التمنيات لقداسته بالتوفيق في قيادة الكنيسة في هذه المرحلة المهمة، مصليًا أن يمنحه الله الحكمة والقوة ليواصل رسالته في تعزيز السلام، والمحبة، والحوار بين الكنائس والشعوب.

وأكد رئيس الأساقفة على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الكنيسة الأسقفية والكنيسة الكاثوليكية، مشيرًا إلى أن التعاون المسكوني والعمل المشترك من أجل السلام هو واجب مشترك لجميع المؤمنين.



