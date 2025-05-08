شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر: انتخاب البابا دعوة جديدة للاستمرار في مسيرة الوحدة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مجلس بطاركة وأساقفة الكنائس الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بيان تهنئة لقداسة البابا لاون الرابع عشر، بمناسبة انتخابه وجلوسه على الكرسي الرسولي في روما، خلفًا للقديس بطرس الرسول.

وأعرب المجلس في بيانه عن "أصدق التهاني القلبية وأعمق مشاعر الفرح الروحي" بهذه المناسبة، معتبرًا أن انتخاب البابا الجديد "علامة من علامات العناية الإلهية، وشهادة حية لعمل الروح القدس في جسد الكنيسة الواحدة"، ودعوة جديدة للاستمرار في مسيرة الوحدة والشهادة للإنجيل.

وأشار البيان إلى أن جلوس البابا لاون الرابع عشر يتزامن مع الذكرى 1700 لانعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول، الذي كان لكنيسة الإسكندرية دور جوهري فيه في تثبيت الإيمان بشخص المسيح الكلمة المتجسد.

وحمل المجلس إلى قداسة البابا "إرث الكنائس الشرقية العريقة"، من الكلدان والسريان والموارنة والروم الملكيين والأرمن والأقباط الكاثوليك واللاتين المصريين، الذين يشكلون معًا "فسيفساء الرجاء في جسد المسيح الواحد الممتد من الشرق حتى أقاصي الأرض".

واختتم البيان بالصلاة من أجل قداسة البابا، كي يعينه الله بنعمه ويمنحه الحكمة والغيرة الرسولية، ليقود الكنيسة بثبات وسط أمواج العالم، ويكون خدمته علامة رجاء ووحدة وسلام في عالم عطشان للمصالحة والتجدد الروحي.



