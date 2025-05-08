شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة يعلن إخماد حريق نشب بعقار بالأزبكية دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من اخماد الحريق الذى نشب بالدور الأول والثانى لاحد المبانى الإدارية المكون من أرضى و11 دور متكرر، والواقع ب 12 شارع راتب باشا بالازبكية دون إصابات أو وفيات، وجارى أعمال التبريد.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة مبان البنوك فى محيط الحريق مؤمنة بالكامل، ولم تتأثر بالحريق.



وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق ، وعلى الفور انتقل الدكتو إبراهيم صابر محافظ القاهرة وقوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء ، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانى أخرى .