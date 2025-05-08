شكرا لقرائتكم خبر عن عالم مصري في ناسا: محظوظ أنني ضمن فريق مشروع تليسكوب جيمس ويب منذ البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عادل درويش، عالم مصري والمستشار لصناعة الفضاء في وكالة ناسا، إنه كان ضمن فريق العمل الذي عمل على تليسكوب جيمس ويب، أقوى تليسكوب بالتاريخ، على مدار 20 عاما، وفي الوقت نفسه، كان يعمل على مشروعات أخرى.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc": "بعد سنوات طويلة من العمل، ووجود بعض التباطؤ في تنفيذ المشروع، تمكنا في عام 2017 إطلاق تليسكوب جيمس ويب، وهو مشروع عملاق، وتكلفته حوالي 9 بليون دولار".

وتابع: "كنت محظوظا أنني عملت في هذا المشروع منذ البداية، وحتى تمكنا من إطلاقه رسميا عام 2021، وأنا تخصصي في هذا المشروع أنني كنت مسئول عن تصميم الأجهزة الموجودة على التليسكوب، والخاصة بالاتصالات على الأرض، وضمان عدم وجود أي خلل".