شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: التعاون بين الكنائس يعكس المحبة وقبول الآخر والان مع تفاصيل الخبر

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم، المطران يان جروبنر، رئيس أساقفة براج، وذلك ضمن زيارته الرعوية الحالية لجمهورية التشيك، بحضور الأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا، والسفير محمود مصطفى عفيفي، سفير مصر في التشيك، وأعضاء الوفد المرافق لقداسة البابا.

ناقش اللقاء التحديات التي تواجه الكنيسة في أوروبا، حيث أشار رئيس الأساقفة إلى أن الكثيرين أصبحوا يبحثون عن الراحة والرفاهية بشكل يبعدهم عن الكنيسة، مؤكدًا أن الكنيسة الكاثوليكية في التشيك تبذل جهودًا كبيرة من أجل تقوية علاقة أبنائها بالكنيسة.

فيما أكد قداسة البابا أن التعاون بين الكنائس يعكس المحبة وقبول الآخر وتبادل الخبرات والشعور بالمسؤولية المشتركة، مشيرًا إلى أن الكنيسة في التشيك كنيسة عريقة واجهت العديد من التحديات، وعليها أن تستكمل خدمتها بذات الروح ونحن نصلي من أجل كل العالم، ولفت إلى أهمية ارتباط الناس بالكتاب المقدس، باعتباره مصدر النور والحياة.

وفي ختام اللقاء، شكر قداسة البابا رئيس الأساقفة على حفاوة الاستقبال.