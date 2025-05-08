شكرا لقرائتكم خبر عن عالم مصري في ناسا: أول رائدة فضاء أمريكية تدربت على يدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عادل درويش، عالم مصري ضمن فريق عمل تليسكوب جيمس ويب، والمستشار لصناعة الفضاء في وكالة ناسا، إن مشواره المهني بدأ عندما سافر إلى كندا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc": "أول مشروع عملت عليه هي الزراعة الخاصة بمكوك الفضاء، والتي نُفذت في كندا، وحضرت أول طيران أو استخدام للمكوك".

وتابع: "رودا الفضاء الأمريكيين كانوا يأتون إلينا في الشركة في كندا من أجل الحصول على التدريب على استعمال المكوك، وكان منهم أول رائدة فضاء أمريكية، حيث تدربت على يدي في كندا، فنحن لدينا نموذج محاكاة للعملية الطيران في الفضاء".

وقال: "منذ هذه اللحظة، بدأت العمل في هذا المجال، وهو مجال كبير للغاية، حيث سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق شركة بوينج الأمريكية، وكانوا يرغبون في الحصول على خدمات مهندسين، وقدمت وأعجبوا بخبراتي، وقدموا لي عرضا وعملت معهم بالفعل".