شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بمصر: خبراؤنا ساهموا فى بناء السد العالى وشاركوا فى حرب الاستنزاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، إنّ العلاقات بين مصر وروسيا عميقة الجذور وبدأت في القرن السادس عشر، لكنها شهدت ازدهارا ملحوظا منذ خمسينيات القرن الماضي.

وواصل قائلا: "خلال فترة رئاسة الراحل جمال عبد الناصر، تواجد في مصر العديد من المهندسين والخبراء العسكريين الروس الذين ساهموا في جهود التصنيع، بل وشاركوا في حرب الاستنزاف إلى جانب الجنود المصريين، وكان ذلك أحد أبرز معالم العلاقات الثنائية".

وأضاف في حواره مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن من أهم رموز هذه العلاقات مشروع السد العالي في أسوان، الذي شيد في ستينيات القرن الماضي، متابعًا: "أما خلال السنوات العشرة الماضية، فقد شهدت علاقاتنا انتعاشا جديدا، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع سفير روسيا الاتحادية لدى مصر: "تتطور العلاقات بشكل سريع وملحوظ، وكما تعلمون، تبني روسيا حاليا أول محطة نووية مصرية في منطقة الضبعة، والتي ستصبح عند اكتمالها رمزا جديدا للعلاقات المصرية الروسية، تماما كما كان السد العالي في الماضي، ومن الجدير بالذكر أنّ القدرة الإنتاجية للمحطة ستتفوق على السد العالي بمرتين".