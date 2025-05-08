شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تكرم وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية من خريجيها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بـ جامعة القاهرة حفلا مهيبا لتكريم وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، وبالتعاون بين كلية الحقوق ورابطة خريجى جامعة القاهرة.

وخلال فعاليات الحفل، كرم الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة كلا من: المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضى أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد شارك فى التكريم الاستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة والسيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ورئيس رابطة خريجى جامعة القاهرة.

وجاء التكريم على هامش الاحتفال بتخريج دفعات 2022، 2023، 2024حقوق القاهرة، وبحضور الرواد من الاساتذة بالكلية العريقة ولفيف من الوزراء والمحافظين السابقين، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الخريجين.

وفى كلمته، رحب الدكتور محمد سامى عبد الصادق بالحضور، لافتًا إلى قيمة هذه الاحتفالية التى تمثل حدثا استثنائيا فريدًا يحدث لأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية، حيث يشغل مواقع رئاسة الهيئات القضائية الخمس: المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة ، قامات قضائية وقانونية توحدت بداياتهم العلمية داخل أروقة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وجميعهم دفعة واحدة 1977.

وقال الدكتور محمد سامى عبدالصادق، إن هذا الحدث الفريد وغير المسبوق، يمثل مصدر فخر واعتزاز لجامعة القاهرة، التى قدمت لمصر والوطن القامات المرموقة، وهو ما يؤكد أن الجامعة لا تزال الحاضنة الأولى لتشكيل العقل القانونى المصرى، وصنعت رموز العدالة، كما أسست لنهج قويم فى خدمة القانون.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، إن تكريم هذه القامات الرفيعة والنماذج الملهمة من أبناء الكلية، يؤكد أن حقوق القاهرة ستظل منارة للفكر القانونى، وحاضنة لرسالة العدالة ومبادئ سيادة القانون، لافتا إلى أن اجتماع رؤساء الهيئات القضائية فى هذه الاحتفالية الكبرى، يحمل رسالة فخر لكل طالب قانون فى جامعة القاهرة.

ومن جهته، قال عمرو موسى، رئيس رابطة خريجى جامعة القاهرة، إن تكريم هذه القامات القضائية من خريجى دفعة واحدة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة هو شهادة حية على ما تمثله الجامعة من قيمة وطنية وأكاديمية كبرى، فجامعة القاهرة، التى أنجبت رموز العدالة فى مصر، لا تزال مصنعًا للكوادر المؤثرة فى مسيرة الدولة المصرية، وتجسّد فى هذا الاحتفال أسمى معانى الوفاء والاعتزاز بجيلٍ قدّم الكثير لوطنه فى ميدان القانون والقضاء.

احتفالية تكريم وزير العدل ورؤساء الهيئات القصائية بجامعة القاهرة



الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة



الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة



المشاركين من اساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة فى الاحتفالية



جانب من تسليم دروع الجامعة لرؤساء الهيئات القضائية



جانب من حفل التكريم



رئيس جامعة القاهرة ووزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية