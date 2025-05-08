شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يدعو الهند وباكستان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب ، شيخ الازهر الشريف ،رسالة الي كلا من الهند وباكستان ، جاء فيها أدعو الجارتين الهند وباكستان للتحلِّي بالحكمة، وتغليب لغة الحوار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف التَّصعيد، وعدم استخدام الموارد الطبيعيَّة المشتركة بين الدول أداةً لتأجيج الصراعات والتعصب، ونهيب بسرعة العودة إلى طاولة المفاوضات، فعالمنا اليوم لا يحتمل مزيدًا من الحروب والصراعات.

وكانت قد أكدت وزارة الخارجية المصرية، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان، والتي شهدت أمس تبادل القصف، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وتؤكد على أهمية بذل كافة المساعي لتحقيق التهدئة ونزع فتيل الأزمة، تفادياً لانزلاق المنطقة إلي مزيد من التطور والتصعيد.

كما دعت جمهورية مصر العربية الهند وباكستان الى ممارسة اعلى درجات ضبط النفس، وإعلاء لغة الحوار عبر القنوات الدبلوماسية، وتؤكد علي أهمية اللجوء إلى الحلول السلمية بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الصديقين في تحقيق الهدوء والاستقرار.