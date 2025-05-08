شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات بالفاتيكان بعد نجاح الكرادلة فى انتخاب بابا جديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هناك احتفالات في الفاتيكان بعد نجاح الكرادلة في انتخاب بابا جديد.

وقال الفاتيكان إن الكرادلة الـ133 المجتمعون في كنيسة سيستين انتخبوا البابا الجديد الذي سيظهر قريبا من النافذة المركزية لكاتدرائية القديس بطرس.

وتصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستينا فى الفاتيكان في إشارة إلى اختيار البابا الجديد، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

ولانتخاب البابا رقم 267، يجب على الكرادلة الناخبين الـ 133 في المجمع الكنسي المغلق "كونكلاف" أن يصلوا إلى النصاب القانوني المتمثل في ثلثي الأصوات، أي 89.