شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا الاتحادية بمصر: ندعم دائما الاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، إنّ بلاده كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة وقد حدث ذلك في عام 1988 فور إعلان ياسر عرفات استقلال فلسطين، وكان الاتحاد السوفيتي -آنذاك- هو من استضاف السفارة الفلسطينية في موسكو، وكان ذلك في عام 1988، ومنذ ذلك الحين، وحتى قبل هذا التاريخ، كانت روسيا تدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف في حواره مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كنا ومازلنا نؤكد دائما أنه على الفلسطينيين أن يحظوا بدولة مستقلة ذات سيادة تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل"، مشددًا، على أن بلاده تدعم خطة مصر في إعمار غزة.

وتابع سفير روسيا الاتحادية لدى مصر: "ومباشرة بعد بدء قصف غزة في أكتوبر 2023 كانت روسيا أول عضو في مجلس الأمن الدولي يقدم مشاريع قرارات تطالب بوقف هذه الأعمال من قبل إسرائيل، ومنذ ذلك الحين قدمنا العديد من هذه القرارات، ولكن تم تعطيل معظمها -للأسف- من قبل الدول الغربية، ومع ذلك، نواصل بذل قصارى جهدنا بالتعاون مع باقي الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة، ومع الأعضاء العرب في مجلس الأمن الدولي بهدف المساعدة في تجاوز هذه الوضعية المروعة التي نشهدها حاليا في غزة، حيث يحاصر ملايين النساء والأطفال ويعانون من الجوع".