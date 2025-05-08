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الرئيس السيسي يشارك فى حفل عشاء أقامه بوتين للرؤساء بمناسبة عيد النصر.. صور

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  • الرئيس السيسي يشارك فى حفل عشاء أقامه بوتين للرؤساء بمناسبة عيد النصر.. صور 1/3
  • الرئيس السيسي يشارك فى حفل عشاء أقامه بوتين للرؤساء بمناسبة عيد النصر.. صور 2/3
  • الرئيس السيسي يشارك فى حفل عشاء أقامه بوتين للرؤساء بمناسبة عيد النصر.. صور 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الخميس، 08 مايو 2025 08:44 م

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل العشاء الذى أقامه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم، تكريمًا لرؤساء الوفود الأجنبية المشاركين فى الاحتفال بالذكرى الثمانين للانتصار فى الحرب الوطنية العظمى.

الرئيس السيسي يشارك فى حفل عشاء بالكرملين

الرئيس السيسي يشارك فى حفل عشاء بالكرملين

الرئيس السيسى فى حفل العشاء
الرئيس السيسى فى حفل العشاء

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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