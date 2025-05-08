شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشارك فى حفل عشاء أقامه بوتين للرؤساء بمناسبة عيد النصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل العشاء الذى أقامه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم، تكريمًا لرؤساء الوفود الأجنبية المشاركين فى الاحتفال بالذكرى الثمانين للانتصار فى الحرب الوطنية العظمى.

الرئيس السيسي يشارك فى حفل عشاء بالكرملين