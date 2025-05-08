شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة عملة "بتكوين" تتجاوز 100 ألف دولار لأول مرة منذ فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت قيمة عملة "بتكوين" الرقمية ارتفاعا خلال تداولات اليوم /الخميس/، ما يمثل أعلى مستوى لها منذ فبراير الماضي، بنسبة أكثر من 4% لتصل إلى 100,801.04 دولار أمريكي.



وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن الارتفاع جاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



كما صعدت قيمة عملة بتكوين مع توضيح ترامب إطار عمل الصفقة، وكذلك ارتفعت الأسهم والأصول ذات المخاطر العالية الأخرى.



وشهدت العملات الرقمية الأخرى، التي عانت من صعوبات في مواكبة بيتكوين هذا العام، ارتفاعًا أيضا، حيث زادت إيثريوم بنسبة 12%، كما تقدمت العملة المرتبطة بسولانا بنسبة 9%، وصعدت دوجكوين بنسبة 11%.