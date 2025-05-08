شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بالقاهرة: 400 شركة روسية تعمل بمصر و1.5 مليون سائح زاروها بـ2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير جيورجى بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية فى القاهرة، إن روسيا ومصر تعملان حاليا على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويقدر عدد الشركات الروسية العاملة فى مصر حوالى 400 شركة.

أضاف السفير الروسى، فى لقائه مع الإعلامية إنجى طاهر، على قناة إكسترا نيوز، أن هناك تواصل شعبى ممتاز مع مصر، حيث زار أكثر من مليون ونصف المليون سائح روسى مصر العام الماضى، وتأمل روسيا زيادة هذا الرقم مستقبلا.

وتابع سفير روسيا الاتحادية فى القاهرة، أن القيادة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجعله أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، وهناك رغبة كبيرة من الشركات الروسية للاستثمار فى مصر، لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجى بالغ الأهمية.

وأشار، إلى أن لمصر دور مهما فى خطوط النقل الروسية من موانئ البحر الأسود إلى قارة آسيا، ولهذا تفضل الشركات الروسية الاستثمار وتوطين صناعاتها فى مصر، لتصدر منتجاتها إلى إفريقيا وآسيا ومختلف قارات العالم، لهذا مصر شريك اقتصادى بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا، وتعزز هذا الأمر بشكل أكبر خلال آخر 5 سنوات.