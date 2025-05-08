شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور وصول الرئيس السيسى العاصمة الروسية موسكو والان مع تفاصيل الخبر

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لعيد النصر، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

مراسم استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بموسكو

استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى موسكو

مراسم استقبال الرئيس فى موسكو

مراسم استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بموسكو

مراسم استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بموسكو

مراسم استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بموسكو