شكرا لقرائتكم خبر عن سفير موسكو بالقاهرة: محطة الضبعة النووية رمزا لتطور العلاقات المصرية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية في القاهرة، إن العلاقات الثنائية مع مصر شهدت ازدهارا كبيرا في السنوات السابقة، وتعد محطة الضبعة النووية رمزا لتطور العلاقات المصرية الروسية.

أضاف السفير الروسي، في لقائه مع الإعلامية إنجي طاهر، على قناة إكسترا نيوز، أن المنطقة الصناعية لقناة السويس من أهم العلاقات الاقتصادية، غير أن العلاقات السياحية قوية جدا بين البلدين.

تابع سفير روسيا الاتحادية في القاهرة، أن القيادة المصرية تبذل قصارى جهدها لجذب الاستثمارات الروسية، لافتا إلى أن توطين الصناعات الروسية في مصر أصبح ضرورة، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى بريكس منذ البداية إضافة حقيقية لتحالف بريكس، باعتبارها دولة مركزية في العالم العربي.