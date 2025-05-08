شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بشركة الأدوية بالأزبكية.. ومحافظ القاهرة يشرف على محاولات الإطفاء والان مع تفاصيل الخبر

يشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في الدورين الأول والثاني من مقر الشركة القابضة للأدوية والكائنة في العقار المكون من أرضي و11 دور بشارع راتب باشا بحي الأزبكية.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء.

وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانى أخرى.



جانب من الحريق



حريق بشركة الأدوية بالأزبكية