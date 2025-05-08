شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: حريق شركة الأدوية لم يسفر عن إصابات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تقوم حاليًا بالسيطرة على الحريق الذى نشب بالدور الأول والثانى لاحد المبانى الادارية المكون من أرضى و11 دور متكرر ب 12 شارع راتب باشا بالازبكية دون إصابات أو وفيات.



ونفت محافظة القاهرة ما يتردد على المواقع الاخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي بأن الحريق الجارى السيطرة عليه بمنطقة الازبكية قد نشب بمبنى بنك القاهرة.

وأكدت محافظة القاهرة أن الحريق الجارى السيطرة عليه حاليًا ب 12 شارع راتب باشا بالازبكية نشب بالدور الأول والثانى لاحد المبانى الادارية المكون من أرضى و١١ دور متكرر

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق ، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة وقوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء ، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانى أخرى.