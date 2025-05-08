شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بمصر: ندعم بشكل كامل جهود القاهرة لوقف الصراع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، عن تعاون البلدين داخل "بريكس"، موضحًا: "خلال رئاسة روسيا للمجموعة العام الماضي، زار 12 وزيرا مصريا روسيا للمشاركة في فعاليات بريكس المختلفة، كما شرفنا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة بريكس التي عقدت في مدينة قازان في أكتوبر الماضي، وكانت هناك فعاليات عديدة أخرى، ونسعى إلى دمج أصدقائنا المصريين في مختلف أنشطة بريكس".

وأضاف في حواره مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر قناة "إكسترا نيوز": "نأمل أن تسهم عضوياتنا المشتركة في بريكس في تعزيز مكانة بلدنا على الساحة الدولية".

وحول التنسيق الدائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المحافل الدولية، وبخاصة الأمم المتحدة، وكيف تستفيد الدولتان من هذا التنسيق لحل مشكلات العالم، قال: "ننسق بالفعل موقفنا بشكل مكثف، خصوصا داخل الأمم المتحدة، حيث يطلق علينا وصف الدول متشابهة التفكير بسبب تقارب موقفنا في العديد من القضايا، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، موقفنا المشترك من الوضع في الشرق الأوسط".

وتابع: "ندعم بشكل كامل جهود وأنشطة مصر لوقف الصراع في قطاع غزة، ونقدر هذه الجهود كافة، ونؤمن بضرورة وقف الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن، كما ندعم خطة إعادة إعمار غزة التي وضعتها مصر وحظيت بدعم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية".