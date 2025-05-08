شكرا لقرائتكم خبر عن سفير موسكو بالقاهرة: القيادة المصرية تبذل قصارى جهدها لجذب الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، إنّ القيادة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجعله أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، وقد شعر بذلك مجتمع الأعمال الروسي.

وأضاف في حواره مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ولهذا، نرى رغبة متزايدة من الشركات الروسية للاستثمار في مصر، مشددًا، على أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي بالغ الأهمية، وتقع في مفترق طرق بين آسيا وأفريقيا وتضم قناة السويس".

وتابع سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، أنّ لمصر دور مهم في خطوط النقل الروسية من موانئ البحر الأسود إلى قارة آسيا، ولهذا تفضل الشركات الروسية الاستثمار وتوطين صناعاتها في مصر، لتتمكن من تصدير منتجاتها إلى أفريقيا وآسيا ومختلف قارات العالم.

وشدد السفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، على أنّ مصر شريك اقتصادي بالغ الأهمية بالنسبة إلى روسيا، وقد تعزز هذا المعنى بشكل أكبر خلال السنوات الخمسة الماضية.