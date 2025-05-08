شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "الشروق" يحارب ظاهرة السياس بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ جهاز مدينة الشروق حملة مكبرة ، بقيادة المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز المدينة لضبط السياس والتروسيكلات والمخالفات داخل المدينة.

وأوضح المهندس بسام محمد، رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 سياس، و ضبط 5 تروسيكلات تسير عكس الاتجاه، وضبط 5 موتوسيكلات دليفرى عكس اتجاه، وغلق وتشميع مول، ومصادرة المضبوطات بمقر الجهاز.

قال رئيس الجهاز إنه تم تنفيذ الحملة برفقه العقيد أحمد أمين إدارة المرور، وإدارات الجهاز والأحياء والتنمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

أوضح رئيس الجهاز أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على سكان مدينة الشروق وضمان سلامتهم، من خلال ضبط المخالفات والتعاون بين الجهات المعنية، وشدد رئيس الجهاز على أهمية استمرار هذه الحملات لتعزيز الانضباط والالتزام بالقوانين.