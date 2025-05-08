شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث: اكتشاف إنزيم مهم من فطر الاسبرجليس لتقليل الكوليستيرول بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث ، نشرة طبية للدكتورة رانيا عبدالرازق عبد العال حول اكتشاف انزيم يساهم على تقليل كمية الكوليستيرول فى الدم، موضحة أن إنزيمات الهضم تعلب دورًا أساسيًا فى الحفاظ على الصحة بشكل عام ويعد إنزيم الليباز هو أحد الإنزيمات الهضميّة المسؤولة عن هضم الدهون ممّا يُسهل من عملية تكسّر الدهون وتسهيل عملية هضمه من خلال تنظيم التفاعلات الكيميائية فى الجسم وتقليل استهلاك الطاقة، كما أنّه مسؤول عن انتقال الكولسترول فى الجسم، وهو إنزيم موجود فى النباتات والحيوانات والبكتيريا، ويستخدم الليبيز كدواء لعلاج العديد من المشاكل الهضميّة .

وأضافت النشرة الطبية، عند تناول الأطعمة الغنيّة بالدهون فإن الدهون تبقى غير مهضومة حتى تصل إلى المعدة والأمعاء الدقيقة، حينها يُفرز الجسم إنزيم الليباز من البنكرياس الذى بدوره يهضم الدهون، و بمساعدة العُصارة الصفراوية التى تنتجها المرارة فإنها تساعد على تجزئة الدهون إلى أجزاء أصغر تسمى بالأحماض الدهنية والجليسرول؛ وهى مواد بمقدورها العبور عبر جدران الأمعاء والانتقال عبر مجرى الدم إلى باقى أجزاء الجسم،ًلذلك يفضّل تناول هذه الإنزيمات قبل الوجبات بفترة وجيزة حيث تساعد على هضم جميع المواد الغذائية التى يتم تناولها ثمَّ يتم هضمها.