شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء المصرية: لدينا أكبر مركز لتجميع أقمار صناعية بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن الدولة المصرية تتعامل مع مجال الفضاء بجدية شديدة وكان هناك إرادة سياسية لإنهاء وكالة الفضاء وتشغيلها فى وقت قياسى ودعم من كل جهات الدولة للوصول لهذه المرحلة فى وقت قياسي.

وأضاف شريف صدقى، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامى محمد مصطفى شردى، المذاع على قناة الحياة، أن مصر لها التزامات دولية فى مجال الفضاء وكل شيء يتم الان من خلال الوكالات الفضائية، لافتا إلى أن وجود وكالة الفضاء الافريقية فى مصر يجعل لمصر دور ريادى فى هذا المجال، مفيدا بأن وكالة الفضاء المصرية تقام على مساحة 123 ألف فدان.

وأشار الدكتور شريف صدقى، إلى أن وكالة الفضاء المصرية مكان متكامل بين بحوث وتطوير ولدينا أكبر مركز لتجميع أقمار صناعية فى الشرق الأوسط من أصغر حجم حتى حجم طن، كما أن لدينا 125 مهندسا مدربا بشكل عالى جدا فى مجال الفضاء وتدربوا على تصنيع الأقمار الصناعية.