شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن بدء العام الدراسى 2026 فى المدارس الدولية 7 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بموعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في جميع المدارس الدولية، يوم 7 سبتمبر 2025.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع الوزير محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.



وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن بدء العام الدراسي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة يوم 20 سبتمبر 2025.