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وزير التعليم يعلن بدء العام الدراسى 2026 فى المدارس الدولية 7 سبتمبر المقبل

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وزير التعليم يعلن بدء العام الدراسى 2026 فى المدارس الدولية 7 سبتمبر المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الخميس، 08 مايو 2025 07:19 م

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بموعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في جميع المدارس الدولية، يوم 7 سبتمبر 2025.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع الوزير محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.


وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن بدء العام الدراسي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة يوم 20 سبتمبر 2025.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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