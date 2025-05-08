شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: انخفاض كبير بقوائم الانتظار نتيجة توافر مخزون الأدوية والمستلزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة نجحت في رفع معدلات المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 6 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "لدينا مخزون استراتيجي من الأدوية، سواء أدوية حالات الطوارئ، أو أدوية مرتبطة بالأورام أو التي يتم الحصول عليها من الاستيراد المباشر، إلى ما يقرب من 6 أشهر تقريبا".

وتابع: "هناك تحسن كبير في قوائم انتظار المرضى وانخفاض فيها، بسبب توافر المخزون الاسراتيجي من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية، والأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة والطارئة".

وقال: "مستشفى الأورام الجديد، تكلفته بلغت 700 مليون جنيه تقريبا، ويوفر 160 غرفة إقامة، و12 غرفة عمليات جراحية، 34 غرفة عناية مركزة للكبار، و12 للأطفال، و26 غرفة مخصصة لعمليات زرع النخاع، و20 عيادة خارجية".